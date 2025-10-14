Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Diebstahl von Baustelle und Einbruchsversuch - Stuhr, Einbruch in Firma ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruchsversuch

Am späten Sonntagabend versuchte ein bislang Unbekannter in ein Wohnhaus in der Schloßstraße einzubrechen. In der Zeit zwischen 20.45 Uhr und 21.30 Uhr versuchte der Unbekannte gewaltsam einzudringen. Vermutlich wurde er von Hundegebell aus dem Haus bei seinem Vorhaben gestört und flüchtete unerkannt. Ins Haus gelangte der Einbrecher nicht. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Diebstahl einer Rüttelplatte

Von einer Baustelle im Barlager Weg haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes von Freitag bis Montag eine Rüttelplatte entwendet. Für den Abtransport müssen die Unbekannten einen Transporter oder Anhänger genutzt haben. Die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, bittet um Hinweise.

Stuhr - Einbruch und Diebstahl von Werkzeugen

Im Laufe des Wochenendes von Freitag bis Montag sind Unbekannte in eine Firma in der Johannes-Kepler-Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten durch das Firmengebäude ins Lager. Aus dem Lager entwendeten die Unbekannten eine größere Anzahl an Feststellwerkzeugen im Wert von ca. 17000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell