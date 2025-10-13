Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrolle endet mit Blutproben und einer Fahrzeugsicherstellung

Gelsenkirchen (ots)

Beamte der Polizei Gelsenkirchen wurden am Freitag, 10. Oktober 2025, gegen 16.30 Uhr in Schalke auf einen grauen Chevrolet aufmerksam, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit über die Rolandstraße fuhr.

Sie entschlossen sich, das Auto samt Fahrerin zu kontrollieren. Während der Verkehrskontrolle in der Königstraße stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem gab die 34-Jährige an, am selben Tag einen Joint sowie am Vorabend Kokain konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief ebenfalls positiv. Die Gelsenkirchenerin wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihr ein Arzt Blutproben entnahm. Bei der Überprüfung des Autos stellte sich zudem heraus, dass das Fahrzeug bei der Polizei als gestohlen gemeldet ist. Das Auto wurde sichergestellt. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell