POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber bei Personensuche im Einsatz

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am vergangenen Freitag gegen 13:00 Uhr wurde eine 51-jährige Frau im Bahnhof Sinsheim in sexuell übergriffiger Art und Weise durch einen bislang unbekannten Mann angegangen. Der Mann setzte sich neben sie auf eine Bank am Bahngleis 1 und sprach sie zunächst an. Die Frau zeigte ...

