Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fortschreibung zum schweren Verkehrsunfall auf der Florastraße

Gelsenkirchen (ots)

Ergänzend zur der Pressemitteilung vom 11.10.2025, 04.28 Uhr, kann nach jetzigem Ermittlungsstand nachfolgendes berichtet werden:

Ein 18-jähriger Herner befuhr mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die Florastraße in Fahrtrichtung Herne. An der Kreuzung Florastraße / Erlenbruch missachtete er die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage. Aufgrund einer mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich einfahrenden Zeugin, musste der Herner ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Durch die Kollisionsenergie wurde der Pkw stark deformiert, so dass der Herner durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden musste. Da zunächst eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der junge Mann unverzüglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Dort wurde er operiert. Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr. Die umfangreiche Unfallaufnahme, die durch ein spezielles Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen durchgeführt wurde, zog eine Sperrung der Florastrasse nach sich. Nach Beseitigung des beschädigten Baumes und der Säuberung der Unfallstelle, ist die Fahrbahn der Florastraße für den Fahrzeugverkehr wieder freigegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell