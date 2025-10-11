PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fortschreibung zum schweren Verkehrsunfall auf der Florastraße

Gelsenkirchen (ots)

Ergänzend zur der Pressemitteilung vom 11.10.2025, 04.28 Uhr, kann nach jetzigem Ermittlungsstand nachfolgendes berichtet werden:

Ein 18-jähriger Herner befuhr mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die Florastraße in Fahrtrichtung Herne. An der Kreuzung Florastraße / Erlenbruch missachtete er die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage. Aufgrund einer mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich einfahrenden Zeugin, musste der Herner ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Durch die Kollisionsenergie wurde der Pkw stark deformiert, so dass der Herner durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden musste. Da zunächst eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der junge Mann unverzüglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Dort wurde er operiert. Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr. Die umfangreiche Unfallaufnahme, die durch ein spezielles Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen durchgeführt wurde, zog eine Sperrung der Florastrasse nach sich. Nach Beseitigung des beschädigten Baumes und der Säuberung der Unfallstelle, ist die Fahrbahn der Florastraße für den Fahrzeugverkehr wieder freigegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Nowak, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 07:44

    POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Horst

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 20.20 Uhr, gerieten auf der Buerer Straße in Horst zwei Personengruppen in Streit. Zwei geschädigte Gelsenkirchener wurden durch eine vierköpfige Personengruppe zunächst körperlich angegangen. Im weiteren Verlauf wurden die 18-jährigen Geschädigten mit Pfefferspray besprüht und einem Geschädigten wurde mit einer Klinge ein Stich in den Rückenbereich ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 07:20

    POL-GE: Vermisste Seniorin unter Einsatz eines Polizeihubschraubers aufgefunden

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 19.00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Seniorenstiftes eine Bewohnerin als vermisst. Die 74-jährige vermisste Gelsenkirchenerin leidet unter Demenz und benötigt lebensnotwendige Medikamente. Durch die Polizei wurden im Bereich der Altstadt umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Dabei kam auch ein ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 04:28

    POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall auf der Florastraße

    Gelsenkirchen (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalles am 11.10.2025 um 02:05 Uhr auf der Florastraße in Höhe der Hüller Straße ist die Florastraße aktuell ab der Hüller Straße in Fahrtrichtung Herne gesperrt. Bei dem Unfall wurde nach bisherigen Ermittlungen eine Person lebensgefährlich verletzt. Ein Unfallteam der Polizei Essen ist mit der Unfallaufnahme vor Ort noch bis in den Vormittag beschäftigt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren