Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisste Seniorin unter Einsatz eines Polizeihubschraubers aufgefunden

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 19.00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Seniorenstiftes eine Bewohnerin als vermisst. Die 74-jährige vermisste Gelsenkirchenerin leidet unter Demenz und benötigt lebensnotwendige Medikamente. Durch die Polizei wurden im Bereich der Altstadt umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die vermisste Dame konnte letztlich, gegen 20.40 Uhr durch einen aufmerksamen Bürger im Bereich der Altstadt angetroffen werden. Dieser informierte die Polizei. Die Dame wurde dem Seniorenstift unversehrt zugeführt.

  • 11.10.2025 – 04:28

    POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall auf der Florastraße

    Gelsenkirchen (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalles am 11.10.2025 um 02:05 Uhr auf der Florastraße in Höhe der Hüller Straße ist die Florastraße aktuell ab der Hüller Straße in Fahrtrichtung Herne gesperrt. Bei dem Unfall wurde nach bisherigen Ermittlungen eine Person lebensgefährlich verletzt. Ein Unfallteam der Polizei Essen ist mit der Unfallaufnahme vor Ort noch bis in den Vormittag beschäftigt. Die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 12:23

    POL-GE: Versuchter Raub in Erle - Zeugenaufruf

    Gelsenkirchen (ots) - Durch Tritte und Schläge wurde ein 23-jähriger Gelsenkirchener am Donnerstagabend, 9. Oktober 2025, gegen 22.30 Uhr in einem Park an der Adenauerallee in Erle verletzt. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige griffen den Mann von hinten an und versuchten ihm seine Umhängetasche gewaltsam zu entreißen. Der Gelsenkirchener setzte sich zur Wehr und konnte verhindern, dass ihm die Angreifer seine ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:53

    POL-GE: Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff

    Gelsenkirchen (ots) - Nach einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer Gelsenkirchenerin am Freitagabend, 26. September 2025, sucht die Polizei nach Zeugen der Tat in der Altstadt. Die 31-Jährige parkte mit ihrem Auto um 23 Uhr nahe einem Parkhaus auf der Elisabethstraße. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige sprachen sie unvermittelt an ihrem parkenden Auto, sowohl von der Fahrertür als auch von der Beifahrertür ...

    mehr
