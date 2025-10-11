POL-GE: Vermisste Seniorin unter Einsatz eines Polizeihubschraubers aufgefunden
Gelsenkirchen (ots)
Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 19.00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Seniorenstiftes eine Bewohnerin als vermisst. Die 74-jährige vermisste Gelsenkirchenerin leidet unter Demenz und benötigt lebensnotwendige Medikamente. Durch die Polizei wurden im Bereich der Altstadt umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die vermisste Dame konnte letztlich, gegen 20.40 Uhr durch einen aufmerksamen Bürger im Bereich der Altstadt angetroffen werden. Dieser informierte die Polizei. Die Dame wurde dem Seniorenstift unversehrt zugeführt.
