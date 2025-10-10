Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Erle - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Durch Tritte und Schläge wurde ein 23-jähriger Gelsenkirchener am Donnerstagabend, 9. Oktober 2025, gegen 22.30 Uhr in einem Park an der Adenauerallee in Erle verletzt. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige griffen den Mann von hinten an und versuchten ihm seine Umhängetasche gewaltsam zu entreißen. Der Gelsenkirchener setzte sich zur Wehr und konnte verhindern, dass ihm die Angreifer seine Tasche abnahmen. Die Tatverdächtigen flüchteten ohne Beute in Richtung der Veltins-Arena. Der 23-Jährige wurde bei dem versuchten Raub leicht verletzt und musste durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Beide Angreifer waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, waren mit schwarzen Kapuzenjacken bekleidet und trugen Bärte. Ein Tatverdächtiger trug zudem eine Kappe.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat und nimmt Hinweise telefonisch unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell