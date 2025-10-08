PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drogenfund in einem Kiosk führt zu vorläufiger Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Das verdächtige Verhalten eines 35-jährigen Gelsenkircheners veranlasste Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Mittwoch, 8. Oktober 2025, in den frühen Morgenstunden um 0.55 Uhr dazu, bei ihm eine Personenkontrolle in der Nähe des Hauptbahnhofes durchzuführen. Hierbei konnte bei dem Mann eine geringe Menge illegaler Drogen aufgefunden werden. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Drogenbesitzes gefertigt.

Im Zuge erster Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der Mann die Betäubungsmittel in einem nahgelegenen Kiosk erworben hatte. Nach weiteren Ermittlungen konnten die Beamten in dem besagten Kiosk zwei Männer antreffen, die sich hinter einem Vorhang versteckten. Nachdem sie dazu aufgefordert wurden, hervorzutreten, versuchten die beiden Gelsenkirchener im Alter von 35 und 30 Jahren zu flüchten und der Kontrolle zu entziehen. Während der 35-Jährige auf Ansprache stehen blieb, musste der 30-Jährige von den Beamten ergriffen und zu Boden gebracht werden. Auch gegen die anschließende Fesselung wehrte sich der Mann. Bei seiner Durchsuchung konnten in der Folge Drogen und Bargeld in kleiner Stückelung aufgefunden werden.

Auch bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten unter Zuhilfenahme eines Rauschgiftspürhundes fanden die Beamten verschiedene Drogen sowie Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln, wie Feinwaagen und Verpackungsmaterial. Weiterhin stellten sie einen Schlagstock und ein Schwert sicher.

Die beiden mutmaßlichen Drogenhändler wurden vorläufig festgenommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Der 30-Jährige muss sich zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 11:09

    POL-GE: Tatverdächtige Einbrecherin will Polizistin mit Nadel stechen

    Gelsenkirchen (ots) - Eine tatverdächtige Einbrecherin haben Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen, 8. Oktober 2025, in Hassel vorläufig festgenommen. Die 49-Jährige aus Gelsenkirchen hatte sich gegen 4.35 Uhr Zugang zu einem Geschäft an der Bußmannstraße verschafft, woraufhin Zeugen die Polizei alarmierten. Einsatzkräfte trafen die Frau kurz darauf in ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:34

    POL-GE: Versuchtes Raubdelikt in Bismarck

    Gelsenkirchen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Montagmorgen, 6. Oktober 2025, einen 29-jährigen Gelsenkirchener an einer U-Bahnhaltestelle bedroht und Geld gefordert. Der 29-Jährige hielt sich um 5.53 Uhr an der U-Bahnhaltestelle "Trinenkamp" in Bismarck auf. Als er die Rolltreppe nach unten nahm, sprach ihn der Unbekannte von hinten an und bedrohte ihn. Anschließend beleidigte der Tatverdächtige ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:27

    POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen/2. Folgemeldung: Vier Personen nach Auseinandersetzung in Bismarck in Untersuchungshaft

    Gelsenkirchen (ots) - Nach den Auseinandersetzungen im Rahmen eines familiären Streits am Sonntag, 28. September 2025, in deren Folge ein 56 Jahre alter Mann verstarb, dauern die Ermittlungen an. Gegen vier der beteiligten Personen sind in der Zwischenzeit durch das zuständige Amtsgericht Haftbefehle erlassen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren