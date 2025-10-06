Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen/2. Folgemeldung: Vier Personen nach Auseinandersetzung in Bismarck in Untersuchungshaft

Nach den Auseinandersetzungen im Rahmen eines familiären Streits am Sonntag, 28. September 2025, in deren Folge ein 56 Jahre alter Mann verstarb, dauern die Ermittlungen an. Gegen vier der beteiligten Personen sind in der Zwischenzeit durch das zuständige Amtsgericht Haftbefehle erlassen worden. Bei ihnen handelt es sich um zwei deutsch-türkische Staatsbürger im Alter von 16 und 29 Jahren sowie zwei türkische Staatsbürger im Alter von 24 und 52 Jahren. Die Verletzten sind nach aktuellem Stand nicht mehr in Lebensgefahr und konnten die Krankenhäuser teilweise verlassen. Die durch die Polizei eingerichtete Mordkommission ermittelt weiter, um die genauen Hintergründe zu dem Fall aufzuklären. Hier die Links zu den weiteren Pressemitteilungen in dem Fall:

Ursprungsmeldung: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-staatsanwaltschaft-essen-und-der-polizei-gelsenkirchen-mehrere-schwerverletze-nach-streit-in-bismarck

Erste Folgemeldung: https://gelsenkirchen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-staatsanwaltschaft-essen-und-der-polizei-gelsenkirchenfolgemeldung-56-jaehriger-nach-streitigkeiten-in-bismarck-verstorbenmordkommission-ermittelt

