Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Angriff in der Polizeiwache Süd endet in Psychiatrie

Gelsenkirchen (ots)

Am 03.10.2025 erschien gegen 09:30 Uhr eine männliche Person auf der Polizeiwache Süd am Wildenbruchplatz. Da der 26jährige Marler einen stark verwirrten Eindruck machte, sollte zunächst seine Identität festgestellt werden. Unvermittelt schlug die Person dem anwesenden Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Lediglich durch die Unterstützung weiterer auf der Wache befindlicher Polizeibeamte sowie des Einsatzes eines Distanz-Elektro-Impulsgerätes konnte der Beschuldigte unter erheblichem Kraftaufwand zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei wurde er leicht verletzt. Er wurde in einem örtlichen Krankenhaus ärztlich versorgt und anschließend der Psychiatrie zugeführt.

Der Polizeibeamte erlitt durch den Faustschlag eine Prellung im Gesicht.

