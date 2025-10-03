Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Gelsenkirchen (ots)

Am 02.10.2015 gegen 12:30 Uhr kam es auf der Ulfkotter Starße in Höhe der A52 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Eine 32jährige Gelsenkirchenerin befuhr mit ihrem Pkw die Ulfkotter Straße in Fahrtrichtung Hassel und übersah beim Linksabbiegen auf die A52 den ihr entgegenkommenden Pkw eines 51jährigen Unfallbeteiligten. Es kam zur Kollision. Die Unfallverursacherin wurde leicht, der andere Unfallbeteiligte schwer verletzt. Dieser wurde zur stationären Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Die Unfallörtlichkeit musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell