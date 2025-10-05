PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Patient löst Brand in Krankenhaus aus

Gelsenkirchen (ots)

Durch einen Patienten der Notaufnahme eines Gelsenkirchener Krankenhauses wurde am Freitag Abend, den 04.10.25 gegen 18:10 Uhr ein Einsatz für Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der 57-jährige, wohnungslose Gelsenkirchener war alkoholisiert als hilflose Person eingeliefert worden. Hier hatte er sich nach ersten Ermittlungen in einem unbeobachteten Moment eine Zigarette angezündet und mit dieser Zigarette Teile des Bettbezuges in Brand gesetzt. Der Brand wurde vom Krankenhauspersonal vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Ein Pfleger sowie der Verursacher wurden durch das Brand Geschehen leicht verletzt. Es entstand nur leichter Sachschaden und die Notaufnahme blieb einsatzfähig. Den zündelnden Patienten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Gayko, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

  • 03.10.2025 – 12:26

    POL-GE: Angriff in der Polizeiwache Süd endet in Psychiatrie

    Gelsenkirchen (ots) - Am 03.10.2025 erschien gegen 09:30 Uhr eine männliche Person auf der Polizeiwache Süd am Wildenbruchplatz. Da der 26jährige Marler einen stark verwirrten Eindruck machte, sollte zunächst seine Identität festgestellt werden. Unvermittelt schlug die Person dem anwesenden Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Lediglich durch die ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 11:32

    POL-GE: 16Jähriger leistet nach Sachbeschädigung Widerstand

    Gelsenkirchen (ots) - Am 02.10.2025 kam es gegen 22:10 Uhr an einer Haltestelle auf der Horster Straße in Gelsenkirchen-Buer zu einer Sachbeschädigung. Von dort aus waren zwei männliche Personen in unterschiedliche Richtungen flüchtig. Eine der beiden Personen konnte auf der Hugostraße durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden. Diese wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizei und beleidigte die ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 09:51

    POL-GE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

    Gelsenkirchen (ots) - Am 02.10.2015 gegen 12:30 Uhr kam es auf der Ulfkotter Starße in Höhe der A52 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 32jährige Gelsenkirchenerin befuhr mit ihrem Pkw die Ulfkotter Straße in Fahrtrichtung Hassel und übersah beim Linksabbiegen auf die A52 den ihr entgegenkommenden Pkw eines 51jährigen Unfallbeteiligten. Es kam zur Kollision. Die Unfallverursacherin wurde ...

    mehr
