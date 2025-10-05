Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Patient löst Brand in Krankenhaus aus

Gelsenkirchen (ots)

Durch einen Patienten der Notaufnahme eines Gelsenkirchener Krankenhauses wurde am Freitag Abend, den 04.10.25 gegen 18:10 Uhr ein Einsatz für Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der 57-jährige, wohnungslose Gelsenkirchener war alkoholisiert als hilflose Person eingeliefert worden. Hier hatte er sich nach ersten Ermittlungen in einem unbeobachteten Moment eine Zigarette angezündet und mit dieser Zigarette Teile des Bettbezuges in Brand gesetzt. Der Brand wurde vom Krankenhauspersonal vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Ein Pfleger sowie der Verursacher wurden durch das Brand Geschehen leicht verletzt. Es entstand nur leichter Sachschaden und die Notaufnahme blieb einsatzfähig. Den zündelnden Patienten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.

