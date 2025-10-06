Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Geldbörse geraubt - Täter und mögliche Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Von Unbekannten ist ein 46-Jähriger am späten Donnerstagabend, 2. Oktober 2025, in Schalke-Nord umgestoßen und beraubt worden. Der Gelsenkirchener stieg gegen 23.45 Uhr an der Haltestelle "Schalker Meile" an der Kurt-Schumacher-Straße aus einer Straßenbahn der Linie 302, die in Richtung Buer unterwegs war. Kurz darauf wurde er von drei unbekannten Tätern zu Boden gerissen, die ihm hierbei auch sein Portemonnaie entwendeten. Ohne ein einziges Wort zu sprechen, entfernten sich die Angreifer rennend in Richtung Berliner Brücke. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Flüchtigen und zur Tat. Eine Beschreibung der Gesuchten liegt nicht vor. Zeugen, die Angaben machen können, melden sich bitte telefonisch unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell