POL-GE: Geldbörse geraubt - Täter und mögliche Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Von Unbekannten ist ein 46-Jähriger am späten Donnerstagabend, 2. Oktober 2025, in Schalke-Nord umgestoßen und beraubt worden. Der Gelsenkirchener stieg gegen 23.45 Uhr an der Haltestelle "Schalker Meile" an der Kurt-Schumacher-Straße aus einer Straßenbahn der Linie 302, die in Richtung Buer unterwegs war. Kurz darauf wurde er von drei unbekannten Tätern zu Boden gerissen, die ihm hierbei auch sein Portemonnaie entwendeten. Ohne ein einziges Wort zu sprechen, entfernten sich die Angreifer rennend in Richtung Berliner Brücke. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Flüchtigen und zur Tat. Eine Beschreibung der Gesuchten liegt nicht vor. Zeugen, die Angaben machen können, melden sich bitte telefonisch unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 05.10.2025 – 07:27

    POL-GE: Patient löst Brand in Krankenhaus aus

    Gelsenkirchen (ots) - Durch einen Patienten der Notaufnahme eines Gelsenkirchener Krankenhauses wurde am Freitag Abend, den 04.10.25 gegen 18:10 Uhr ein Einsatz für Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der 57-jährige, wohnungslose Gelsenkirchener war alkoholisiert als hilflose Person eingeliefert worden. Hier hatte er sich nach ersten Ermittlungen in einem unbeobachteten Moment eine Zigarette angezündet und mit dieser ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 12:26

    POL-GE: Angriff in der Polizeiwache Süd endet in Psychiatrie

    Gelsenkirchen (ots) - Am 03.10.2025 erschien gegen 09:30 Uhr eine männliche Person auf der Polizeiwache Süd am Wildenbruchplatz. Da der 26jährige Marler einen stark verwirrten Eindruck machte, sollte zunächst seine Identität festgestellt werden. Unvermittelt schlug die Person dem anwesenden Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Lediglich durch die ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 11:32

    POL-GE: 16Jähriger leistet nach Sachbeschädigung Widerstand

    Gelsenkirchen (ots) - Am 02.10.2025 kam es gegen 22:10 Uhr an einer Haltestelle auf der Horster Straße in Gelsenkirchen-Buer zu einer Sachbeschädigung. Von dort aus waren zwei männliche Personen in unterschiedliche Richtungen flüchtig. Eine der beiden Personen konnte auf der Hugostraße durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden. Diese wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizei und beleidigte die ...

    mehr
