Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige Einbrecherin will Polizistin mit Nadel stechen

Gelsenkirchen (ots)

Eine tatverdächtige Einbrecherin haben Polizeibeamte am frühen Mittwochmorgen, 8. Oktober 2025, in Hassel vorläufig festgenommen. Die 49-Jährige aus Gelsenkirchen hatte sich gegen 4.35 Uhr Zugang zu einem Geschäft an der Bußmannstraße verschafft, woraufhin Zeugen die Polizei alarmierten. Einsatzkräfte trafen die Frau kurz darauf in unmittelbarer Nähe zum Tatort an, von dem aus sie mit mutmaßlich entwendeten alkoholischen Getränkedosen geflüchtet war. Die Beamten fixierten die 49-Jährige, die versuchte, eine Beamtin mit der Nadel einer Spritze zu stechen und zu verletzen. Dies konnte unterbunden und die Gelsenkirchenerin, die die Beamten wiederholt beleidigte, ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall des Diebstahls und wegen des tätlichen Angriffs auf eine Polizeibeamtin eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell