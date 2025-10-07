PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Versuchtes Raubdelikt in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Montagmorgen, 6. Oktober 2025, einen 29-jährigen Gelsenkirchener an einer U-Bahnhaltestelle bedroht und Geld gefordert.

Der 29-Jährige hielt sich um 5.53 Uhr an der U-Bahnhaltestelle "Trinenkamp" in Bismarck auf. Als er die Rolltreppe nach unten nahm, sprach ihn der Unbekannte von hinten an und bedrohte ihn. Anschließend beleidigte der Tatverdächtige den Gelsenkirchener und ging ihn körperlich an. Kurz darauf fuhr die U-Bahn ein, der 29-Jährige konnte einsteigen und der Angreifer ließ von ihm ab.

Der Geschädigte begab sich später eigenständig in ein Krankenhaus und erstattete anschließend Strafanzeige auf einer Polizeiwache.

Der Tatverdächtige war etwa 1,75 Meter groß, circa 35 Jahre alt, dunkel gekleidet und sprach teilweise Türkisch.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen telefonisch unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

