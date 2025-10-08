PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Erst provozierte ein 37-jähriger Gelsenkirchener, dann wurde er selbst geschlagen.

Am Dienstagabend, 7. Oktober 2025, gegen 22.20 Uhr, soll der Mann laut Zeugenaussagen am Zentralen Omnibusbahnhof in der Altstadt "Sieg Heil!" gerufen haben.

Zwei Jugendliche wurden dadurch auf ihn aufmerksam. Einer von ihnen forderte den 37-Jährigen auf, den Ort zu verlassen. Der Gelsenkirchener soll anschließend versucht haben, den Jugendlichen zu treten, dieser konnte allerdings ausweichen. Im Gegenzug schlugen die beiden Jugendlichen den Mann, der daraufhin zu Boden ging. Danach entfernten sie sich in Richtung Hauptbahnhof.

Der 37-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige gegen den Mann, unter anderem wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Außerdem ermittelt sie wegen Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Jugendlichen.

Beide Tatverdächtigen sollen etwa 16 bis 18 Jahre alt sein. Einer war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug eine blaue Jacke und eine schwarze Hose. Der andere war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte lockiges Haar und trug eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe sowie eine Cap der Marke "Gucci".

Hinweise zu den beiden Jugendlichen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0209 365 8501 oder unter der 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

