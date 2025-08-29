PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl zweier Palmen

Morbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 28.08.2025, auf Freitag, dem 29.08.2025, kam es an einem Imbisswagen an der Hunsrückhöhenstraße in Morbach zu einem Diebstahl zweier Zierpalmen. Unbekannte Täter entwendeten dabei die beiden Pflanzen samt Pflanztöpfen. Da beide Palmen bereits eine Größe von ca. einem Meter aufwiesen, dürfte der Abtransport nur mit erheblichem Kraftaufwand bzw. Hilfsmitteln möglich gewesen sein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach

Telefon: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 23:57

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg

    Saarburg (ots) - Am Donnerstag, den 28.08.2025 gegen 22:20 Uhr kam es in Saarburg, in der Graf-Siegfried-Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Auf Höhe der dortigen Sparkassen-Filiale kollidierte ein roter PKW mit dessen linken Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden grauen VW Golf. Der Fahrzeugführer des roten PKW entfernte sich daraufhin mit dessen PKW von der Unfallörtlichkeit. ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 21:04

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Wasserliesch

    Wasserliesch (ots) - Am Donnerstag, den 28.08.2025, zwischen 16:45 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Gymnastikhalle der Grundschule in Wasserliesch, vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke, den PKW, einen dunkelgrauen BMW der Geschädigten. Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den PKW der Geschädigten im rechten Bereich des Fahrzeugs. ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 17:25

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der Emil-Kirschmann-Brücke

    Idar-Oberstein (ots) - Am 27. August 2025, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es auf der Emil-Kirschmann-Brücke in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrszeichen, während er vermutlich von der Emil-Kirschmann-Brücke nach links in die Mainzer Straße einbiegen wollte. Anschließend entfernte sich der Verursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren