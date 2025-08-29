Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl zweier Palmen

Morbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 28.08.2025, auf Freitag, dem 29.08.2025, kam es an einem Imbisswagen an der Hunsrückhöhenstraße in Morbach zu einem Diebstahl zweier Zierpalmen. Unbekannte Täter entwendeten dabei die beiden Pflanzen samt Pflanztöpfen. Da beide Palmen bereits eine Größe von ca. einem Meter aufwiesen, dürfte der Abtransport nur mit erheblichem Kraftaufwand bzw. Hilfsmitteln möglich gewesen sein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de

