Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Saarburg (ots)

Am Donnerstag, den 28.08.2025 gegen 22:20 Uhr kam es in Saarburg, in der Graf-Siegfried-Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Auf Höhe der dortigen Sparkassen-Filiale kollidierte ein roter PKW mit dessen linken Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden grauen VW Golf.

Der Fahrzeugführer des roten PKW entfernte sich daraufhin mit dessen PKW von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel-Nr. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

