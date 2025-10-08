Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach sexuellem Übergriff

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer Gelsenkirchenerin am Freitagabend, 26. September 2025, sucht die Polizei nach Zeugen der Tat in der Altstadt. Die 31-Jährige parkte mit ihrem Auto um 23 Uhr nahe einem Parkhaus auf der Elisabethstraße. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige sprachen sie unvermittelt an ihrem parkenden Auto, sowohl von der Fahrertür als auch von der Beifahrertür aus, an und bedrohten sie. Der Aufforderung ihr Fahrzeug zu verlassen und ihnen zu folgen, kam sie nach. Im weiteren Verlauf verließen die beiden Tatverdächtigen und die Gelsenkirchenerin das Parkhaus und gingen zu einem angrenzenden Hinterhof. Dort kam es zu einem sexuellen Übergriff auf die Frau. Die 31-Jährige setzte sich zur Wehr, woraufhin die beiden Männer in Richtung des Parkhauses flüchteten.

Ein Tatverdächtiger ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt hatte er schwarze Haare und war mit einer rötlichen Sweatshirt Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Bauchtasche. Er ist schlanker Statur.

Der zweite Tatverdächtige ist ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er trug die Haare an den Seiten kurz geschnitten und mittig des Kopfes etwas länger, einen schwarzen Oberlippenbart und war mit insgesamt dunkel gekleidet. Seine Statur ist als muskulös zu bezeichnen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise werden telefonisch unter 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell