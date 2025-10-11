Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall auf der Florastraße

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalles am 11.10.2025 um 02:05 Uhr auf der Florastraße in Höhe der Hüller Straße ist die Florastraße aktuell ab der Hüller Straße in Fahrtrichtung Herne gesperrt. Bei dem Unfall wurde nach bisherigen Ermittlungen eine Person lebensgefährlich verletzt. Ein Unfallteam der Polizei Essen ist mit der Unfallaufnahme vor Ort noch bis in den Vormittag beschäftigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die Polizei informiert, wenn der Verkehr wieder fließen kann.

