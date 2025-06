Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Michelstadt

Groß-Gerau: Drei Tage, drei Stationen und ein Ziel: Dein Studium bei der Polizei Hessen

Bild-Infos

Download

Südhessen (ots)

Tischkicker und Tischtennis mit der Polizei spielen und sich gleichzeitig über seinen Traumberuf informieren? Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südhessen ist vom Dienstag (24.6.) bis Donnerstag (26.6.) auf Südhessentour in drei Städten.

In Darmstadt, Michelstadt und Groß-Gerau informieren die Polizistinnen und Polizisten zu den Voraussetzungen, dem Eignungsauswahlverfahren, dem Studium sowie dem Arbeitsalltag und den vielseitigen beruflichen Möglichkeiten bei der Polizei. Zwischen 14 und 18 Uhr freut sich das Team der Einstellungsberatung auf zahlreiche Besucher und Gespräche in lockerer Atmosphäre an folgenden Orten:

Dienstag (24.6.): Friedensplatz in Darmstadt Mittwoch (25.6.): Waldschwimmbad in Michelstadt Donnerstag (26.6.): Marktplatz in Groß-Gerau

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Wir freuen uns auf Euch!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell