Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 20.20 Uhr, gerieten auf der Buerer Straße in Horst zwei Personengruppen in Streit. Zwei geschädigte Gelsenkirchener wurden durch eine vierköpfige Personengruppe zunächst körperlich angegangen. Im weiteren Verlauf wurden die 18-jährigen Geschädigten mit Pfefferspray besprüht und einem Geschädigten wurde mit einer Klinge ein Stich in den Rückenbereich versetzt. Daraufhin flüchtete die Tätergruppe vom Tatort. Der durch den Stich verletzte Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Eine lebensgefährliche Verletzung konnte ausgeschlossen werden. Der andere Geschädigte klagte über Schmerzen im Gesichtsbereich, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

Die Tätergruppe konnte wie folgt beschrieben werden:

- vier männliche Personen - 18 bis 20 Jahre alt - 1,70 bis 1,80m groß - südländisches Erscheinungsbild - eine Person habe eine graue Mütze getragen - eine andere Person sei grau gekleidet gewesen (Jogginghose und Sweatshirt) - eine weitere Person sei schwarz gekleidet gewesen (Jogginghose und Sweatshirt) - zu einer Person liegt keine Beschreibung vor

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell