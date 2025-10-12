Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 11.20.2025, gegen 15.45 Uhr wurde eine 53-jährige Gelsenkirchenerin Opfer eines Raubdeliktes. Sie wurde als Fußgängerin auf der Hohenzollernstraße aus einem Pkw (schwarzer Cupra) heraus angesprochen. Im Fahrzeug befand sich ein Fahrer und eine Beifahrerin. Die Beifahrerin sprach die 53-jährige an, die sich daraufhin zur Beifahrerseite des Pkw begab. Unvermittelt griff die Beifahrerin an den Hals der Gelsenkirchenerin und entriss ihr eine goldene Halskette. Dabei stürzte die 53-jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Daraufhin flüchtete der schwarze Cupra auf der Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Norden. Ein amtliches Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Die Geschädigte konnte die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Fahrer:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - schwarze Haare, schwarzer Bart - schwarze Hose

Beifahrerin:

- weiblich - ca. 30 Jahre alt

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell