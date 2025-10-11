PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Am 11.10.2025, gegen 09.15 Uhr, wurde ein 76-jähriger Essener Opfer eines Raubdeliktes. Der Mann ging auf der Feldmarkstraße und führte eine Umhängetasche mit sich. Von hinten näherte sich der unbekannte Tatverdächtige auf einem E-Scooter. Er entriss dem Essener die Umhängetasche und flüchtete fahrend in Richtung Nienhausenstraße / Feldmarkstraße. In der Tasche befand sich eine hochwertige Videokamera.

Der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

   - männlich
   - ca. 170 - 180cm
   - dunkle Bekleidung
   - weiße Turnschuhe

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Nowak, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  11.10.2025

    POL-GE: Fortschreibung zum schweren Verkehrsunfall auf der Florastraße

    Gelsenkirchen (ots) - Ergänzend zur der Pressemitteilung vom 11.10.2025, 04.28 Uhr, kann nach jetzigem Ermittlungsstand nachfolgendes berichtet werden: Ein 18-jähriger Herner befuhr mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die Florastraße in Fahrtrichtung Herne. An der Kreuzung Florastraße / Erlenbruch missachtete er die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage. ...

    mehr
  11.10.2025

    POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Horst

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 20.20 Uhr, gerieten auf der Buerer Straße in Horst zwei Personengruppen in Streit. Zwei geschädigte Gelsenkirchener wurden durch eine vierköpfige Personengruppe zunächst körperlich angegangen. Im weiteren Verlauf wurden die 18-jährigen Geschädigten mit Pfefferspray besprüht und einem Geschädigten wurde mit einer Klinge ein Stich in den Rückenbereich ...

    mehr
  11.10.2025

    POL-GE: Vermisste Seniorin unter Einsatz eines Polizeihubschraubers aufgefunden

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, den 10.10.2025, gegen 19.00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Seniorenstiftes eine Bewohnerin als vermisst. Die 74-jährige vermisste Gelsenkirchenerin leidet unter Demenz und benötigt lebensnotwendige Medikamente. Durch die Polizei wurden im Bereich der Altstadt umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Dabei kam auch ein ...

    mehr
