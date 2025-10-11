Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Am 11.10.2025, gegen 09.15 Uhr, wurde ein 76-jähriger Essener Opfer eines Raubdeliktes. Der Mann ging auf der Feldmarkstraße und führte eine Umhängetasche mit sich. Von hinten näherte sich der unbekannte Tatverdächtige auf einem E-Scooter. Er entriss dem Essener die Umhängetasche und flüchtete fahrend in Richtung Nienhausenstraße / Feldmarkstraße. In der Tasche befand sich eine hochwertige Videokamera.

Der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 170 - 180cm - dunkle Bekleidung - weiße Turnschuhe

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 0 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell