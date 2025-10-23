Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit im Verkehr - Einbruch - Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

Mit einer körperlichen Auseinandersetzung endete am Mittwoch die Begegnung zweier Autofahrer. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer gibt an, dass er von der Werdohler Landstraße nach links in Richtung Wettringhof abbiegen wollte. Weil der Fahrer vor ihm trotz freier Fahrbahn nicht gefahren sei, hupte er ihn an. Der andere Fahrer habe ihm darauf den Mittelfinger gezeigt. Deshalb habe er ihn zur Rede stellen wollen, erklärte er später der Polizei. Er folgte ihm bis zur Timbergstraße. Als er ihn dort ansprach, habe ihm der andere Fahrer einen Faustschlag ins Gesicht verpasst und beleidigt. Der 63-jährige sagt, er habe die Hand ausgestreckt, um die Distanz zu dem anderen Mann zu halten. Dabei habe er ihn lediglich berührt.

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, in der Glatzer Straße in einen Keller eingebrochen. Es wurde mehrere Werkzeuge gestohlen.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen haben Unbekannte am Geschwister-Scholl-Gymnasium eine Kiste gewaltsam geöffnet und daraus eine Handsirene gestohlen. (cris)

