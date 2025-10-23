Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Herd vergessen - Einbrüche

Iserlohn (ots)

Ein eingeschaltet gelassener Herd und diverse brennende Kerzen sorgten heute (Donnerstag) Morgen für einen Feuerwehr- und Polizei-Einsatz an der Schlesischen Straße. Kurz nach 2 Uhr bemerkten andere Anwohner, dass aus einer Erdgeschoss-Wohnung dichter Qualm in den Flur zog und informierte die Feuerwehr. Polizeibeamte holten die anderen Bewohner aus ihren Wohnungen und verschafften sich Zugang zu der betreffenden Wohneinheit. Dort hielt sich jedoch niemand auf. Die Feuerwehr stellte fest, dass diverse Gegenstände auf dem Herd geschmolzen waren. In der Küche standen diverse, teilweise abgebrannte Kerzen. Eine Bewohnerin aus dem Obergeschoss wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Am Mittwochmorgen, zwischen 1 und 11.15 Uhr, wurde in einen Imbiss an der Gartenstraße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Oberlicht ein und kletterten in die Räume. Sie erbeuteten eine Spendenbox, die Kasse mit Bargeld, ein elektrisches Schneidemesser, zwei Tablet-Computer, eine Akku-Bohrmaschine und einen Winkelschleifer. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 91990. Aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Pastor-Quade-Straße wurde am Mittwochnachmittag, zwischen 15.40 und 16.40 Uhr, ein schwarz/blaues Fahrrad der Marke Pegasus gestohlen. Zeugen hatten zuvor eine unbekannte Person gesehen, die das Haus mit einem schwarzen Fahrrad verließ. Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen haben Unbekannte einen Hydraulikhammer von einer Baustelle am Anemonenweg gestohlen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell