PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots)

1. Messstelle

Ort Lendringsen, Meierfrankenfeldstraße Zeit 23.10.2025, 12:05 Uhr bis 14:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 400 Verwarngeldbereich 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 49 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Lendringsen, Salzweg Zeit 23.10.2025, 14:30 Uhr bis 16:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 200 Verwarngeldbereich 47 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

3. Messstelle

Ort Lendringsen, Hüingser Ring Zeit 23.10.2025, 17:05 Uhr bis 18:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 70 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 44 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 06:51

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Menden (ots) - 1. Messstelle Menden-Lendringsen, Meierfrankenfeldstraße Zeit 23.10.2025, 12:05 bis 14:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 400 Verwarngeldbereich 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 49 km/h bei 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Menden-Lendringsen, Salzweg Zeit 23.10.2025, 14:30 bis 16:45 Uhr ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 16:14

    POL-MK: Fahndungen mit Fotos nach Einbruch und Ladendiebstahl

    Meinerzhagen/ Iserlohn (ots) - Die Polizei fahndet mit Fotos nach mehreren Personen, die in der Nacht zum 20. August in ein Geschäft an der Oststraße in Meinerzhagen eingebrochen sind. Sie entwendeten Sportkleidung. Die Fotos sind im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW zu sehen unter https://polizei.nrw/fahndung/184022 . Hinweise bitte unter Telefon 02354/9199-0. Eine weitere Fahndung mit Lichtbildern läuft ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 15:25

    POL-MK: Einbruch in Lenneschule

    Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Unbekannte sind in der Nacht in die Lenneschule am Holensiepen eingebrochen. Sie zerstörten ein Fenster an der Gebäuderückseite, durchwühlten einen Raum und versuchten, eine Innentüre aufzubrechen. Nach den ersten Feststellungen wurde zumindest eine Kaffeemaschine gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren