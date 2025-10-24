Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Menden (ots)
1. Messstelle
Ort Lendringsen, Meierfrankenfeldstraße Zeit 23.10.2025, 12:05 Uhr bis 14:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 400 Verwarngeldbereich 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 49 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Lendringsen, Salzweg Zeit 23.10.2025, 14:30 Uhr bis 16:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 200 Verwarngeldbereich 47 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
3. Messstelle
Ort Lendringsen, Hüingser Ring Zeit 23.10.2025, 17:05 Uhr bis 18:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 70 Verwarngeldbereich 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 44 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
