Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
Ort Lüdenscheid, Hochstraße
Zeit 24.10.2025, 09:23 Uhr bis 12:00 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1148 Verwarngeldbereich 38 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 52 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK (lubo)
