Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Is.-Letmathe - Ermittlungen nach Flucht eines Pkw-Fahrers

Is.-Letmathe (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt am Donnerstagmittag sucht die Polizei nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Toledo-Fahrers gefährdet wurden. Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Iserlohner wegen des Verdachts von Drogenhandel, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Führerschein, Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Genusses berauschender Mittel sowie wegen eines verbotenen Kfz-Rennens.

Eine Streife wollte den schwarzen Seat Toledo mit Recklinghäuser Kennzeichen an der Hagener Straße kontrollieren. Es ist bekannt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale, beschleunigte, überholte andere Verkehrsteilnehmer, lenkte mehrmals in den Gegenverkehr, zwang Fahrzeuge zum Bremsen, überfuhr eine Verkehrsinsel, lenkte verkehrtherum durch einen Kreisverkehr, kollidierte mit Warnbaken und Baustellen-Absperrung, touchierte den Streifenwagen und ignorierte eine rote Ampel. Über die Von-der-Kuhlen-Straße ging es weiter in Richtung Oestrich. Im Kurvenbereich der Kirchstraße driftete der Wagen gegen zwei auf der entgegengesetzten Straßenseite parkende Pkw und kam zum Stehen.

Polizeibeamte holten den Fahrer aus dem nicht mehr fahrbereiten Wagen und fixierten ihn. Der Rettungsdienst versorgte den bei dem Unfall verletzten 25-jährigen Iserlohner. Polizeibeamte begleiteten die Fahrt ins Krankenhaus.

Aus seinem Fahrzeug strömte Cannabis-Geruch. Bei der Durchsuchung kamen Drogen in nicht unerheblicher Menge zum Vorschein. Außerdem lagen eine geladene PTB-Waffe und ein verbotener Teleskopschlagstock griffbereit im Pkw. Im Krankenhaus wurden dem 25-Jährigen Blutproben entnommen.

Die Polizei beschlagnahmte den Pkw. Der Sachschaden liegt bei deutlich über 25.000 Euro.

Die Polizei bittet gefährdete Verkehrsteilnehmer und andere Zeugen der Fahrweise des schwarzen Toledo, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

