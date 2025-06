Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Reifen an Auto löst sich (16.06.2025)

Villingen-Schwenningen / Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Ein kurioser Verkehrsunfall hat sich am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, auf der Neckarstraße ereignet. Ein 51-jähriger Skoda-Fahrer, der am Vortrag die Reifen seines Autos wechselte, war auf der Neckarstraße unterwegs, als sich plötzlich der linke Vorderreifen löste und auf die Gegenfahrbahn rollte. Ein entgegenkommender 18-jähriger Fahrer eines Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Hierdurch entstand ein Schaden an dem Mercedes in Höhe von über 4.000 Euro. Der Schaden an dem Skoda wird ebenfalls auf rund 4.000 Euro geschätzt. Um den nicht mehr fahrbereiten Skoda kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

