POL-SI: Brand in Bauwagen - Ermittlungen laufen - #polsiwi

57076 Siegen-Weidenau, Weidenauer Straße / Bahnhof Weidenau (ots) - Am Samstagnachmittag, 20.07.2024 gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Taxifahrer die Weidenauer Straße in Richtung Geisweid und wollte an der Einmündung Bahnhof Weidenau nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er einen rechts neben ihm befindlichen Bus, der die dortige Umweltspur in gleicher Richtung befuhr. Um einen Verkehrsunfall zu vermeiden, ...

