Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Balve (ots)

Unbekannte versuchten zwischen dem 03.10 und 24.10 in eine Gaststätte an der Märkischen Straße einzubrechen. Sie scheiterten mit ihrem Versuch an einer Nebentür, die dabei jedoch beschädigt wurde. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet daher unter 02375/2275 oder 02373/9099-0 um Zeugenhinweise. (schl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

