POL-MK: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Unbekannte versuchten zwischen dem 03.10 und 24.10 in eine Gaststätte an der Märkischen Straße einzubrechen. Sie scheiterten mit ihrem Versuch an einer Nebentür, die dabei jedoch beschädigt wurde. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet daher unter 02375/2275 oder 02373/9099-0 um Zeugenhinweise. (schl)

