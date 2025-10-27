Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kellerräume im Visier von Einbrechern
Lüdenscheid (ots)
Kellerräume waren zwischen Mittwoch und Samstag in gleich zwei Fällen im Fokus von Einbrechern. In der Königstraße brachen Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag mehrere Kellerabteile auf. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.
Zwischen Mittwochnachmittag und Samstagvormittag war ein Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Rahmedestraße betroffen. Hier drückten der oder die Täter gewaltsam die Tür auf und verschafften sich so Zutritt. Erbeutet wurden ein E-Bike der Marke Focus, eine Kreissäge sowie eine Bohrmaschine der Marke Makita.
In beiden Fällen bittet die Polizei unter 02351/9099-0 um Zeugenhinweise. (schl)
