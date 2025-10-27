Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Halver (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag eine Wohnung an der Löhbacher Straße durchsucht. Als die Bewohner um 3.15 Uhr nach Hause kamen, standen Wohnungs- und Terrassentür auf und die komplette Wohnung war durchwühlt. Der oder die Täter hatten Schubladen herausgezogen, den Inhalt von Kisten auf dem Boden verteilt und alle Möbel durchsucht. Ihre Beute: Unter anderem Bargeld, Spielekonsole, Soundbar, diverse Schlüssel und eine Bohrmaschine. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise unter www.polizeiberatung.de. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell