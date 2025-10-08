Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle in Geestland ++++ Wildunfall auf der BAB27 deckt Fahren ohne Fahrerlaubnis auf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Drangstedt. Am Dienstag (07.10.2025) gegen 06:00 Uhr kamen sich ein 57-jähriger Bremerhavener mit seinem LKW und ein 52-jähriger Geestländer mit seinem VW Transporter in Drangstedt auf der Hauptstraße entgegen. Die beiden Fahrzeuge touchieren sich im Begegnungsverkehr. Der 52-jährige aus Geestland verletztesich aufgrund einer zersplitterten Seitenscheibe seines Transporters leicht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

++++

Geestland/Langen. Gegen 06:45 Uhr kam es an der Kreuzung Leher Landstraße/Grenzweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Der geschädigte Fahrzeugführer eines grauen Golfs hielt mit seinem Fahrzeug bei Rotlicht an der dortigen Ampel. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr aus unbekannten Gründen auf das stehende Fahrzeug auf. Eine Schadensregulierung oder Benachrichtigung der Polizei fand nicht statt, da der Unfallverursacher sich nach kurzer Verständigung mit dem Geschädigten unerlaubt vom Unfallort in Fahrtrichtung Bremerhaven entfernte.

Gesucht wird ein blauer Kleinwagen mit Cuxhavener Kennzeichen. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743 9280) zu wenden.

++++

Geestland/Flögeln. Um 07:45 Uhr befuhr ein 80-jähriger aus Odisheim mit seinem PKW Mitsubishi die Straße Im Seegen in Flögeln. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der PKW fing hierbei Feuer, welches durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Der Fahrzeugführer des verunfallten PKW verletzte sich hierbei leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gerbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

++++

Hagen im Bremischen/BAB27. Am heutigen Mittwoch (08.10.2025) um 00:40 Uhr befuhr ein 35-jähriger aus Minden die Autobahn 27 mit seinem PKW Peugeot in Richtung Cuxhaven, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Reh. Hierdurch war der PKW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm bereits 2020 entzogen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt mit jeglichem fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeug bis zur Erlangung einer gültigen Fahrerlaubnis untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell