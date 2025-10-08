POL-CUX: Tödlicher Tauchunfall am Kreidesee in Hemmoor
Cuxhaven (ots)
Hemmoor. Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es gegen 17:50 Uhr zu einem für einen Taucher tödlichen Tauchunfall am Kreidsee in Hemmoor. Rettungskräfte hatten noch versucht den Mann zu retten, leider ohne Erfolg. Die genauen Umstände werden aktuell in einem polizeilichen Todesursachenermittlungsverfahren bearbeitet. Die Tauchausrüstung wurde sichergestellt.
