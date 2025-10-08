PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Tauchunfall am Kreidesee in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es gegen 17:50 Uhr zu einem für einen Taucher tödlichen Tauchunfall am Kreidsee in Hemmoor. Rettungskräfte hatten noch versucht den Mann zu retten, leider ohne Erfolg. Die genauen Umstände werden aktuell in einem polizeilichen Todesursachenermittlungsverfahren bearbeitet. Die Tauchausrüstung wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

