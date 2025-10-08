POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Geestenseht und Beverstedt auf der L128 - Fahrbahn derzeit voll gesperrt
Cuxhaven (ots)
Geestenseht. Gegen 07:00 Uhr kam auf der Landesstraße 128 zwischen Geestenseht und Wollingst zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen massiven Straßenbaum.
Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen. Die Fahrbahn ist für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll gesperrt.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell