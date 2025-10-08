PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Geestenseht und Beverstedt auf der L128 - Fahrbahn derzeit voll gesperrt

Cuxhaven (ots)

Geestenseht. Gegen 07:00 Uhr kam auf der Landesstraße 128 zwischen Geestenseht und Wollingst zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen massiven Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen. Die Fahrbahn ist für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 15:17

    POL-CUX: Diebstahl in Geschäft in Cuxhaven - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht von Sonntag auf Montag (05./06.10.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Friedrichstraße in Cuxhaven. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und ein Ipad. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:41

    POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Langen ++++ PKW von der Straße abgekommen

    Cuxhaven (ots) - Geestland/Langen. Am Montag (06.10.2025) wurde im Zeitraum von 08:50 bis 15:40 Uhr ein geparkter Toyota Yaris beschädigt. Der Verursacher/die Verursacherin beging Unfallflucht. Der Toyota war in der Leher Landstraße an der Stadtgrenze zu Bremerhaven auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants geparkt. Die Schadenshöhe am Toyota beträgt ca. 1000 ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:29

    POL-CUX: Drei Verkehrsunfälle mit zwei leicht verletzten Personen und hohen Sachschäden

    Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/Wremen. Am gestrigen Sonntag (05.10.2025) kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 129 zwischen den Ortschaften Mulsum und Wremen. Eine 21-jährige Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste kam mit ihrem PKW, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren