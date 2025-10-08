Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Geestenseht und Beverstedt auf der L128 - Fahrbahn derzeit voll gesperrt

Cuxhaven (ots)

Geestenseht. Gegen 07:00 Uhr kam auf der Landesstraße 128 zwischen Geestenseht und Wollingst zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen massiven Straßenbaum.

Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen. Die Fahrbahn ist für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Es wird nachberichtet.

