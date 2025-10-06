Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Drei Verkehrsunfälle mit zwei leicht verletzten Personen und hohen Sachschäden

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wremen. Am gestrigen Sonntag (05.10.2025) kam es gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 129 zwischen den Ortschaften Mulsum und Wremen. Eine 21-jährige Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste kam mit ihrem PKW, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Seitengraben und kollidierte hierbei mit einem Baum. Die junge Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Bremerhaven/BAB27. Gegen 14:30 Uhr kam es auf der BAB27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Bremerhavener stürzte hierbei, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Motorrad und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beträgt ca. 5.000 Euro.

Lamstedt. Gegen 20:00 Uhr kam es auf der B495 zwischen Hemmoor und Lamstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Hemmoorer war hierbei mit seinem PKW aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Er wurde durch den Unfall nicht verletzt. Am PKW entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell