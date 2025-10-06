Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufgefundene Geldkassette in Cuxhaven - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits im Juni diesen Jahres wurde Am Seedeich in Cuxhaven eine Geldkassette aufgefunden, welche mit großer Wahrscheinlichkeit aus einer Diebstahlstat stammt. Diese konnte bisher jedoch noch keinem Geschädigten zugeordnet werden.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer werden daher gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell