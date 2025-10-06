PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufgefundene Geldkassette in Cuxhaven - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

POL-CUX: Aufgefundene Geldkassette in Cuxhaven - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits im Juni diesen Jahres wurde Am Seedeich in Cuxhaven eine Geldkassette aufgefunden, welche mit großer Wahrscheinlichkeit aus einer Diebstahlstat stammt. Diese konnte bisher jedoch noch keinem Geschädigten zugeordnet werden.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer werden daher gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 12:14

    POL-CUX: Verkehrsdelikte und -unfälle im Landkreis Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - PKW-Fahrer unter Cannabiseinfluss Cuxhaven. Am 03.10.2025, gegen 13 Uhr, kam es in der Straße Am Böhlgraben zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 39jährigen Cuxhaveners mit seinem PKW Fiat. Schon bei der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Cannabis- bzw. Marihuanageruch aus dem Fahrzeuginneren wahrnehmen. Trotz Legalisierung von Cannabis bleibt die Fahrt unter Einfluss dieser Substanz ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 12:10

    POL-CUX: Diebstahl aus Pkw +++ Führerschein abgelaufen

    Cuxhaven (ots) - Geestland. Am Mittwoch (01.10.2025) wurde die Scheibe eines Pkw der Marke SEAT eingeschlagen, welcher auf einem Parkplatz nahe des AMEOS Klinikums im Spadener Weg in Debstedt abgestellt war. Zwischen 18:50 Uhr und 20:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täters die Scheibe der Fahrertür ein und entwendete Wertgegenstände aus dem Fahrzeug. Die Polizei Geestland bittet Beobachtungen, die mit dieser Tat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren