Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte und -unfälle im Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

PKW-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Cuxhaven. Am 03.10.2025, gegen 13 Uhr, kam es in der Straße Am Böhlgraben zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 39jährigen Cuxhaveners mit seinem PKW Fiat. Schon bei der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Cannabis- bzw. Marihuanageruch aus dem Fahrzeuginneren wahrnehmen. Trotz Legalisierung von Cannabis bleibt die Fahrt unter Einfluss dieser Substanz weiterhin verboten. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, welches voraussichtlich ein hohes Bußgeld, Punkte beim Fahreignungsregister in Flensburg und ein Fahrverbot nach sich ziehen wird.

------------------------------

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Cuxhaven. Ein 48jähriger Cuxhavener befuhr am 03.10.2025, gegen 12:45 Uhr, mit seinem E-Scooter die Abendrothstraße. An dem E-Scooter war jedoch das bereits abgelaufene Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2024 (Farbe Blau) angebracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt.

------------------------------

Betrunken mit dem PKW unterwegs

Geestland, Hainmühlen / Meckelstedt. Am Freitag (03.10.2025), gegen 14:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge im Bereich Geestland - Hainmühlen / Meckelstedt, einen vor ihm fahrenden PKW Hyundai in Schlangenlinien. Der PKW sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen und innerorts über diverse Bordsteine gefahren. Der Zeuge blieb bis zum Eintreffen der Polizei hinter dem PKW und hatte fortlaufend Standortmeldungen durchgegeben. Bei der Kontrolle des 63-Jährigen aus Lübstorf (Mecklenburg-Vorpommern) ergab sich der Verdacht, dass er alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Es wurden eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt und gegen ihn ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Er durfte die Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen.

------------------------------

Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Geestland, Langen. Am Freitag (03.10.2025), gegen 18:00 Uhr, befährt eine 34-jährige Geestländerin mit ihrem PKW VW die Sieverner Straße in Richtung Sievern. Aufgrund von Unachtsamkeit kommt die 34-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem am Straßenrand parkenden PKW. Durch den Zusammenstoß werden sie sowie ihre zwei mit im PKW befindlichen Kinder (vier und sieben Jahre alt) leicht verletzt. Ihr PKW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

------------------------------

Verkehrsunfall auf der Autobahn

Hagen im Bremischen, BAB 27, Fahrtrichtung Cuxhaven. Am Freitag (03.10.2025), gegen 23:00 Uhr, befährt ein 28-jähriger Nordenhamer mit seinem PKW Mercedes die BAB 27 in Richtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen kommt der 28-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert die dort befindliche Seitenschutzplanke. Durch den Unfall wird der PKW beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell