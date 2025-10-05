Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert mit PKW unterwegs +++ Diebstahl auf Baustelle +++ Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei stoppt alkoholisierten PKW-Fahrer

Hechthausen. Polizeibeamte aus Hemmoor führten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht auf einem Pendlerparkplatz in Hechthausen eine Verkehrskontrolle bei einem 42-jährigen Ostener durch. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer seinen Audi Q3 unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 0,54 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Mann muss mit 1 Monat Fahrverbot und 500EUR Bußgeld rechnen.

Diebstahl auf Mehrfamilienhausbaustelle

Otterndorf. Im Zeitraum vom 02.10. bis zum 04.10.2925 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem aktuell im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Stader Straße, in Otterndorf. Von der Baustelle wurden diverse Baumaterialien und Geräte entwendet. Die Polizei bittet Zeugenhinweise an die Polizeidienststelle in Cuxhaven (04721/573-0) zu richten.

Einbruch in Einfamilienhaus

Cuxhaven. Am 04.10.2025, in der Zeit von ca. 14:00-16:30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter das Fenster eines Wohnhauses in der Altenwalder Chaussee auf und gelangte ins Innere. Ob dort Diebesgut erlangt wurde, ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (04721/573-0) zu melden.

