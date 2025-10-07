Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl in Geschäft in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht von Sonntag auf Montag (05./06.10.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Friedrichstraße in Cuxhaven. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und ein Ipad.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

