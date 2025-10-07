Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Langen ++++ PKW von der Straße abgekommen

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Montag (06.10.2025) wurde im Zeitraum von 08:50 bis 15:40 Uhr ein geparkter Toyota Yaris beschädigt.

Der Verursacher/die Verursacherin beging Unfallflucht. Der Toyota war in der Leher Landstraße an der Stadtgrenze zu Bremerhaven auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants geparkt. Die Schadenshöhe am Toyota beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

++++

Geestland/Bad Bederkesa. Am Montag (06.10.2025) ereignete sich gegen 12:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Holzurburger Straße (L 117). Eine 46-jährige aus der Samtgemeinde Land Hadeln war mit ihrem Toyota Yaris in Richtung Ihlienworth unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, welches infolgedessen im Seitenraum zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Pkw, an dem ein Schaden von ca. 3000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

