Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss auf der BAB

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Dienstag (07.10.2025), gegen 16:30 Uhr, ergab sich bei der Kontrolle eines 23-jährigen Bremerhaveners durch Beamte des Hauptzollamtes Bremen/Bremerhaven der Verdacht, dass dieser durch Betäubungsmittel beeinflusst ist. Der 23-jährige hatte zuvor die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven mit seinem PKW Peugeot befahren. Es konnte festgestellt werden, dass der Bremerhavener sich als eine andere Person ausgegeben hatte, um über seine nicht vorhandene Fahrerlaubnis zu täuschen. Des Weiteren war der durchgeführte Drogenvortest positiv auf THC. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

