Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in eine Firma

Altena (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Montagabend, um kurz vor 23 Uhr die Scheibe an einem Rolltor einer Firma in der Rosmarter Allee ein. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. (zap)

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Altena unter der 02352/91990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell