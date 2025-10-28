Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Versuchter Einbruch in eine Firma
Altena (ots)
Unbekannte Täter schlugen am Montagabend, um kurz vor 23 Uhr die Scheibe an einem Rolltor einer Firma in der Rosmarter Allee ein. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. (zap)
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Altena unter der 02352/91990 entgegen.
