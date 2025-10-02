Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehle gegen drei mutmaßliche Mitglieder der ausländischen terroristischen Vereinigung HAMAS erlassen und in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Die Bundesanwaltschaft hat heute (2. Oktober 2025) beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehle gegen

den deutschen Staatsangehörigen Abed Al G., den im Libanon geborenen Wael F. M. sowie den deutschen Staatsangehörigen Ahmad I.

erwirkt. Die Beschuldigten waren gestern (1. Oktober 2025) vorläufig festgenommen worden (vgl. Pressemitteilung Nr. 65 vom 1. Oktober 2025). Sie wurden heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der Haftbefehle erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat.

Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell