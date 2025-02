Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Brände - Die Polizei sucht nach Hinweisen!

Kreis Viersen (ots)

Gleich zweimal kam es am Wochenende zu vermutlichen Brandstiftungen. Unter anderem entdeckte eine aufmerksame Zeugin am Sonntag, den 9. Februar, gegen 04:20 Uhr, zwei brennende Mülltonnen auf dem Gelände eines Gymnasiums in der Straße "Konrad-Adenauer-Ring" in Viersen. Ebenfalls am Sonntag kam es zu einem Brand in einem Waldgebiet am Damensee in Brüggen. Ein Zeuge entdeckte dort gegen 13:20 Uhr einen aufgestapelten Haufen von Ästen und Holzstämmen, der leicht brannte. Das Feuer wurde am nördlichen Ufer des Damensees festgestellt. Da die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung in beiden Fällen nicht ausschließen kann, bittet sie um Ihre Hilfe. Haben Sie Hinweise zu einem der Brände? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (138)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell