Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleidung entwendet und geflüchtet

Versuchter Einbruch in Mensa

Schilder entwendet und beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Eine unbekannte männliche Person entwendete am Montagabend, um 18:30 Uhr Kleidung aus einem Bekleidungsgeschäft am Rathausplatz und flüchtete in Richtung Knapper Straße. Passanten nahmen die Verfolgung des Unbekannten auf. Bei der Flucht zog der Täter sein Oberteil hoch, wodurch eine Waffe zum Vorschein kam. Die Passanten brachen hiernach die Verfolgung ab.

Personenbeschreibung:

- ca. 20 Jahre alt - 180cm groß - dunkle schulterlange Haare - dunkle Jacke - dunkle Hose - führte eine große Tasche mit

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen versuchten unbekannte Täter die Hintertür der Mensa einer psychiatrischen Einrichtung in der Brüninghauser Straße aufzuhebeln. Der oder die Täter gelangten nicht in das Gebäude.

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen wurden diverse Schilder durch Unbekannte in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße entwendet und verbogen. (zap)

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Lüdenscheid unter der 02351 / 91990 entgegen.

