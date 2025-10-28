PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kaffeeautomat entwendet

Neuenrade (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen, 11:00 Uhr bis Montagmorgen, 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Kaffeeautomaten aus einer Firma in der Bahnhofstraße. Der Automat wurde dabei mitsamt der Verschraubung aus der Wand gerissen. (zap)

Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02392 / 93990.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 08:33

    POL-MK: Fensterscheibe eingeschlagen

    Hemer (ots) - Zwischen Freitagmittag 12:00 Uhr und Montagmorgen 08:40 Uhr schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Bürogebäudes in der Bräuckerstraße mit einem Stein ein. (zap) Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter der 02372 / 90990 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 08:32

    POL-MK: Versuchter Einbruch in eine Firma

    Altena (ots) - Unbekannte Täter schlugen am Montagabend, um kurz vor 23 Uhr die Scheibe an einem Rolltor einer Firma in der Rosmarter Allee ein. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. (zap) Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Altena unter der 02352/91990 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren