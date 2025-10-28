Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kaffeeautomat entwendet

Neuenrade (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen, 11:00 Uhr bis Montagmorgen, 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Kaffeeautomaten aus einer Firma in der Bahnhofstraße. Der Automat wurde dabei mitsamt der Verschraubung aus der Wand gerissen. (zap)

Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02392 / 93990.

