Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kaffeeautomat entwendet
Neuenrade (ots)
In der Zeit von Samstagmorgen, 11:00 Uhr bis Montagmorgen, 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Kaffeeautomaten aus einer Firma in der Bahnhofstraße. Der Automat wurde dabei mitsamt der Verschraubung aus der Wand gerissen. (zap)
Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02392 / 93990.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell