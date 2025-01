PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: In Kita eingebrochen +++ Einbrecher fliehen ohne Beute +++ Schmuck bei Einbruch entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In Kita eingebrochen,

Königstein, Schneidhain, Am Hohlberg, Freitag, 03.01.2025, 15 Uhr bis Sonntag, 05.01.2025, 15.30 Uhr

(da)Eine Kindertagesstätte ist am Wochenende Opfer von Einbrechern geworden. Die Täter drangen zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag in die Einrichtung in der Straße "Am Hohlberg" in Schneidhain ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Bei ihrem Beutezug fielen ihnen eine geringe Menge Bargeld sowie ein Laptop in die Hände. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Einbrecher flieht ohne Beute,

Oberursel, Weißkirchen, Altkönigblick, Mittwoch, 01.01.2025, 10.30 Uhr bis Sonntag, 05.01.2025, 18 Uhr

(da)Ein Einbrecher ist in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen eingedrungen. Der bislang unbekannte Täter kletterte zwischen Mittwochmorgen und Sonntagabend über eine Mauer auf das Grundstück in der Straße "Altkönigblick". Anschließend schlug er eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere. Obwohl der Täter anschließend sämtliche Schränke durchwühlte, konnte er nach ersten Ermittlungen keine Beute machen und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Schmuck bei Einbruch entwendet,

Friedrichsdorf, Seulberg, Obere Römerhofstraße, Mittwoch, 01.01.2025, 10.30 Uhr bis Sonntag, 05.01.2025, 18 Uhr

(da)Schmuck haben Diebe in den zurückliegenden Tagen aus einem Reihenhaus im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg gestohlen. Die Täter drangen zwischen dem 1. und 5. Januar in das Wohnhaus in der Oberen Römerhofstraße ein. Im Inneren entwendeten sie bei der Suche nach Wertgegenständen eine Halskette und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

