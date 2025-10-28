Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch Thema beim Bürgerabend
Balve (ots)
Das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei und der Garbecker Ortsvorsteher Christoph Haarmann laden am Montag, 3. November, ab 18.30 Uhr ins Jugendheim Garbeck ein. Es geht um das Thema Einbruchschutz: Wie ist die aktuelle Situation? Wie gehen Täter vor? Was kann ein Wohnungs- oder Hauseigentümer tun, um sich abzusichern? Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht nötig. (cris)
